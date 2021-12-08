В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» зимней Олимпиады в Пекине
Европейские страны должны вслед за США устроить полный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента, замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер в интервью Funke.
«ЕС должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр», — приводит ТАСС слова Бер.
Зампред Европарламента добавила, что Игры в Китае — «ошибочная площадка в неправильном месте», сообщает RT.
Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года, напоминает «Свободная пресса». Позже к бойкоту присоединилась Австралия. При этом спортсмены из обеих стран могут участвовать в соревновании.
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