В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» зимней Олимпиады в Пекине

«ЕС должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр», — приводит ТАСС слова Бер.

Зампред Европарламента добавила, что Игры в Китае — «ошибочная площадка в неправильном месте», сообщает RT.

Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года, напоминает «Свободная пресса». Позже к бойкоту присоединилась Австралия. При этом спортсмены из обеих стран могут участвовать в соревновании.

