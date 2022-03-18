В Минспорта назвали плюсы отстранения россиян от международных турниров
Отстранение российских спортсменов от международных турниров в рамках антироссийских санкций является хорошим шансом для перезагрузки отечественного спорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ» со ссылкой на замминистра спорта России Одеса Байсултанова.
Он считает, что на Западе спортивные функционеры приняли такое решение, потому что боятся конкуренции со стороны россиян.
Байсултанов предложил развивать российский спорт со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. В связи с этим он выразил надежду на то, что европейские государства тоже присоединятся к такому объединению, когда увидят его уровень.
Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовый уход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь.
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