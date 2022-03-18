В Минспорта назвали плюсы отстранения россиян от международных турниров

Отстранение российских спортсменов от международных турниров в рамках антироссийских санкций является хорошим шансом для перезагрузки отечественного спорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ» со ссылкой на замминистра спорта России Одеса Байсултанова.

Он считает, что на Западе спортивные функционеры приняли такое решение, потому что боятся конкуренции со стороны россиян.