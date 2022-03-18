В Минспорта назвали плюсы отстранения россиян от международных турниров

Отстранение российских спортсменов от международных турниров в рамках антироссийских санкций является хорошим шансом для перезагрузки отечественного спорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ» со ссылкой на замминистра спорта России Одеса Байсултанова.

Он считает, что на Западе спортивные функционеры приняли такое решение, потому что боятся конкуренции со стороны россиян.

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Байсултанов предложил развивать российский спорт со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. В связи с этим он выразил надежду на то, что европейские государства тоже присоединятся к такому объединению, когда увидят его уровень.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовый уход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияСоревнованияСпортсменыСанкцииМинспорт
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