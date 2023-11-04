В МИД обвинили МОК в сегрегации россиян по национальному признаку
Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде — проявление сегрегации по национальному признаку. Об этом заявили в МИД России.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, подход МОК необходимо пересмотреть в соответствии с нормами спортивных международно-правовых документов и «духом международного олимпийского движения».
«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием "начала СВО ... во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии", недопустимы», — подчеркнули в МИД, добавив, что действия МОК отражают политику двойных стандартов.
Как напомнили в ведомстве, ранее военные конфликты и активные боевые действия, предпринятые во время Олимпиады, не были причиной для отстранения национальных сборных. В МИД потребовали от международных спортивных организаций придерживаться принципа «спорт вне политики» и отказаться от дискриминационного подхода к теме участия сборных в Играх.
Ранее МОК, рекомендовавший не допускать российских атлетов к участию в турнирах в связи с ситуацией на Украине, заявил, что с началом спецоперации в феврале 2022 года РФ якобы нарушила олимпийское перемирие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru