МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России
Международный олимпийский комитет (МОК) не согласен с заявлением президента РФ Владимира Путина, который обвинил комитет в этнической дискриминации российских спортсменов, сообщает Agence France Presse.
В МОК указали, что «участие в Олимпиаде не является правом человека». Также отмечается, что условия для участия в международных соревнованиях «отдельных нейтральных российских и белорусских спортсменов соответствуют Олимпийской хартии».
Кроме того, в комитете подчеркнули, что принятые решения «являются реакцией на нарушение хартии властями России и Белоруссии».
«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», - заключили в МОК.
Ранее Путин заявил, что участие в Олимпийских играх превратилось в привилегию, для получения которой требуются не спортивные результаты, а политические жесты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru