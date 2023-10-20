МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России

В МОК указали, что «участие в Олимпиаде не является правом человека». Также отмечается, что условия для участия в международных соревнованиях «отдельных нейтральных российских и белорусских спортсменов соответствуют Олимпийской хартии».

Кроме того, в комитете подчеркнули, что принятые решения «являются реакцией на нарушение хартии властями России и Белоруссии».

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», - заключили в МОК.

Ранее Путин заявил, что участие в Олимпийских играх превратилось в привилегию, для получения которой требуются не спортивные результаты, а политические жесты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

