В Кубке России по футболу победил «Спартак»
Московский футбольный клуб «Спартак» в Кубке России по футболу обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1, сообщает Матч ТВ.
Авторами победных голов «красно-белых» стали Александр Соболев и Квинси Промес. У «Динамо» мяч в ворота соперников смог забить Арсен Захарян.
Отмечается, что «Спартак» в четвертый раз стал обладателем футбольного трофея - впервые после сезона 2002/03 годов.
Ранее нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев расплакался после того, как забил гол в ворота «Динамо» в финале Кубка России.
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