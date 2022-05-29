В Кубке России по футболу победил «Спартак»

Авторами победных голов «красно-белых» стали Александр Соболев и Квинси Промес. У «Динамо» мяч в ворота соперников смог забить Арсен Захарян.

Отмечается, что «Спартак» в четвертый раз стал обладателем футбольного трофея - впервые после сезона 2002/03 годов.

Ранее нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев расплакался после того, как забил гол в ворота «Динамо» в финале Кубка России.

