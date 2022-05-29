В Кубке России по футболу победил «Спартак»

Московский футбольный клуб «Спартак» в Кубке России по футболу обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1, сообщает Матч ТВ.

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Авторами победных голов «красно-белых» стали Александр Соболев и Квинси Промес. У «Динамо» мяч в ворота соперников смог забить Арсен Захарян.

Отмечается, что «Спартак» в четвертый раз стал обладателем футбольного трофея - впервые после сезона 2002/03 годов.

Ранее нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев расплакался после того, как забил гол в ворота «Динамо» в финале Кубка России.

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ФОТО: Алексей Филиппов//РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболКубок РоссииСпартакФК "Спартак"
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