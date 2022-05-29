Спартаковский нападающий Соболев посвятил первый гол в Кубке России матери
Нападающий Футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев расплакался после того, как забил гол в ворота «Динамо» в финале Кубка России.
Спортсмен расчувствовался, потому что первоначально гол в ворота соперников не был засчитан из-за возможного офсайда, сообщает «Спорт-Экспресс». Поражение «Динамо» засчитали после подсказки ВАР.
Как только гол в пользу «Спартака» был засчитан, Соболев не смог сдержать слез. На майке, которую он показал под футболкой, была надпись: «Мама, это все для тебя».
Таким образом, футболист посвятил первый мяч в Кубке РФ.
Мать спортсмена скончалась около дух лет назад во время туристического похода на Белуху.
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