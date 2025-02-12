В КХЛ предложили обсудить отмену рукопожатий после матчей из-за массовой драки

Генеральный директор «Торпедо» из Нижнего Новгорода Александр Харламов предложил поставить вопрос об отмене послематчевых рукопожатий в Континентальной хоккейной лиге на совете директоров КХЛ. Он сам также входит в эту структуру.

Об этом Харламов заявил ТАСС в связи с дракой в Казани, которая возникла 11 февраля после игры между местным «Ак Барсом» и «Торпедо». Во время послематчевых рукопожатий подрались вратари команд Амир Мифтахов и Иван Кульбаков, после чего к ним присоединились другие игроки.

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Нижегородцы неожиданно уверенно выиграли у одного из лидеров Восточной конференции со счётом 5:1. В одном из эпизодов нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк ударил белорусского голкипера торпедовцев клюшкой и получил от Кульбакова такие же ответные действия.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», судьи не отреагировали на этот эпизод. Однако после матча его вспомнил уже вратарь казанцев Амир Митахов, из-за чего и вспыхнула потасовка. По словам гендиректора «Торпедо», порой матчи заканчиваются на нервозной ноте, и, возможно, рукопожатия не очень-то и нужны.

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Фото: Скриншот официальной видеотрансляции КХЛ
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