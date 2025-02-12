В КХЛ предложили обсудить отмену рукопожатий после матчей из-за массовой драки

Генеральный директор «Торпедо» из Нижнего Новгорода Александр Харламов предложил поставить вопрос об отмене послематчевых рукопожатий в Континентальной хоккейной лиге на совете директоров КХЛ. Он сам также входит в эту структуру.

Об этом Харламов заявил ТАСС в связи с дракой в Казани, которая возникла 11 февраля после игры между местным «Ак Барсом» и «Торпедо». Во время послематчевых рукопожатий подрались вратари команд Амир Мифтахов и Иван Кульбаков, после чего к ним присоединились другие игроки.