КХЛ оштрафовала Ахиярова за оскорбление фанатов
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала за оскорбительный жест в адрес болельщиков клуба «Ак Барс» защитника команды «Сибирь» Тимура Ахиярова. Об этом сообщил сайт КХЛ.
Ахияров понес наказание в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ. На какую сумму был оштрафован игрок, не уточняется, однако известно, что санкции предусматривают штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Ахияров позволил себе совершить проступок после матча 24 января между клубами «Сибирь» и «Ак Барс», который завершился победой «Сибири» со счетом 1:0.
За «Сибирь» Ахияров выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 встречах и забросил одну шайбу.
Ранее сотрудника новосибирского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские снайперы» отстранили от работы. Решение было принято на фоне сообщений о его домогательствах к игрокам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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