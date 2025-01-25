КХЛ оштрафовала Ахиярова за оскорбление фанатов

Ахияров понес наказание в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ. На какую сумму был оштрафован игрок, не уточняется, однако известно, что санкции предусматривают штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Ахияров позволил себе совершить проступок после матча 24 января между клубами «Сибирь» и «Ак Барс», который завершился победой «Сибири» со счетом 1:0.

За «Сибирь» Ахияров выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 встречах и забросил одну шайбу.

Ранее сотрудника новосибирского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские снайперы» отстранили от работы. Решение было принято на фоне сообщений о его домогательствах к игрокам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

