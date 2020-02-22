В Италии полицейские обыскивают номера биатлонистов-россиян
Полиция Италии начала обыски в номерах в гостиничных номерах российских биатлонистов, которые в составе сборной страны выступают на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Союза биатлонистов России Алексея Нуждова.
По данным Нуждова, обыски коснулись номеров отеля, где живут биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев, а также тренер Александр Касперович.
«В номерах обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — рассказал Нуждов.
Чемпионат мира по биатлону проходит с 13 февраля.
Напомним, 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Биатлонисты планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации задопинг и аннулирование своих спортивных достижений.
Отметим, российский биатлонист Александр Логинов в минувшие выходные взял сразу две медали на чемпионате мира в Италии. Субботняя победа Логинова сильно не понравилась соперникам, которые никак не ожидали увидеть россиянина на пьедестале. Тарьей Бё заявил, что Логинов «не достоин быть здесь», а Йоханнес Бё назвал победу соперника странной. Причина – допинг, на котором ранее попался Александр.
Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эфире НСН отреагировала на норвежскую критику победы Логинова на ЧМ. По ее мнению, Александру Логинову нужно быть готовым к критике после чистых побед.
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