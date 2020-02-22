В Италии полицейские обыскивают номера биатлонистов-россиян

Полиция Италии начала обыски в номерах в гостиничных номерах российских биатлонистов, которые в составе сборной страны выступают на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Союза биатлонистов России Алексея Нуждова.

По данным Нуждова, обыски коснулись номеров отеля, где живут биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев, а также тренер Александр Касперович.

«В номерах обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — рассказал Нуждов.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 13 февраля.