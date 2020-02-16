Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по биатлону в Италии

Российский спортсмен Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Спортсмен прошел дистанцию за 31 минуту и 39,1 секунды, допустив единственный промах,.

На первом месте состязаний - француз Эмильен Жаклен. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, уточняют «Известия».

Напомним, накануне, 15 февраля Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира. Он не допустил ни одного промаха и обогнал французов Кантена Фийона Майе и Мартена Фуркада, занявших второе и третье места. После этого ряд иностранных биатлонистов выступили с критикой в адрес Логинова. В частности, норвежцы братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.