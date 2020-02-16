Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по биатлону в Италии
Российский спортсмен Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Спортсмен прошел дистанцию за 31 минуту и 39,1 секунды, допустив единственный промах,.
На первом месте состязаний - француз Эмильен Жаклен. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, уточняют «Известия».
Напомним, накануне, 15 февраля Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира. Он не допустил ни одного промаха и обогнал французов Кантена Фийона Майе и Мартена Фуркада, занявших второе и третье места. После этого ряд иностранных биатлонистов выступили с критикой в адрес Логинова. В частности, норвежцы братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен подтвердил мастерство российского спортсмена Александра Логинова. Норвежец заявил, что «в гонке он оказался лучше нас».
Ранее 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Биатлонисты планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации задопинг и аннулирование своих спортивных достижений.
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация. Эксперт считает, что нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок в российском спорте.
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