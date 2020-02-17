«Такая репутация». В РУСАДА отреагировали на норвежскую критику Логинова

Субботняя победа Логинова сильно не понравилась соперникам, которые никак не ожидали увидеть россиянина на пьедестале. Тарьей Бё заявил, что Логинов «не достоин быть здесь», а Йоханнес Бё назвал победу соперника странной. Причина – допинг, на котором ранее попался Александр. Допинг-проба, взятая во внесоревновательный период 2013 года, показала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтина. Россиянин отбывал дисквалификацию до 2016 года.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эфире НСН выступила против попыток пристыдить норвежцев за критику тем, что они сами «не совсем чисты».

«Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая – тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг. То, на чём попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы, - думаю, они во многом подогреваются средствами массовой информации. Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понёс за это ответственность, но, тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая. Её можно исправить, главное это не усугублять», - заявила она.

Отсылки к истории с 6 тысячами доз сальбутамола, которые норвежцы везли на Олимпиаду-2018, также не являются аргументом в данном случае, добавила Пахноцкая. По её словам, такое количество – относительно небольшое, сам сальбутмаол не запрещён и иногда показан в терапевтических целях. Российская сборная, по словам Пахноцкой тогда везла сальбутамол в большем объёме.

Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов со своей стороны напомнил, что после дисквалификации за допинг на международные старты возвращались не только российские, но и иностранные спортсмены.

«У нас немало примеров в истории мирового спорта, когда люди были наказаны и впоследствии спокойно продолжали соревноваться. Вот это действительно вызывает массу вопросов. Я не буду перечислять фамилии всех известных спортсменов, представителей норвежских, немецких команд. И всё это сходит на нет! Мы же стараемся эту тему поддерживать. Зачем? Чего добиваемся этим?

Несдержанность братьев Бё? Пусть это будет на их совести. Проигрывать никому не хочется, обидно. Но это спорт. Поэтому когда пытаются что-то здесь объяснить, не надо заниматься закулисными ситуациями, которые разворачиваются сегодня. Нужно открыть протоколы международных соревнований, посмотреть результат. И тогда будет всё ясно», - резюмировал Кравцов в беседе с НСН.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выступил в поддержку Логинова, раскритиковав поведения норвежцев и заголовки западных СМИ, пишет «Чемпионат. com». По его словам, ситуация превращается в«дикую русофобию», от которой его как европейца сильно коробит.

