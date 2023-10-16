В Испании нашли мертвым 18-летнего футболиста «Кордовы»

Игрока молодежного состава испанского футбольного клуба «Кордова» 18-летнего Альваро Прието нашли мертвым.

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«Мы с сожалением сообщаем, что наш молодой игрок Альваро Прието найден мертвым», - говорится в заявлении пресс-службы клуба, пишет газета «Известия».

Тело футболиста обнаружили на железнодорожной станции Санта-Хуста. Полиция искала Прието в течение нескольких дней.

Ранее в одном из общежитий Москвы нашли тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ Матвея К. По данным Telegram-канала Mash, молодой человек умер после вечеринки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболИспания

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