В Испании нашли мертвым 18-летнего футболиста «Кордовы»
Игрока молодежного состава испанского футбольного клуба «Кордова» 18-летнего Альваро Прието нашли мертвым.
«Мы с сожалением сообщаем, что наш молодой игрок Альваро Прието найден мертвым», - говорится в заявлении пресс-службы клуба, пишет газета «Известия».
Тело футболиста обнаружили на железнодорожной станции Санта-Хуста. Полиция искала Прието в течение нескольких дней.
Ранее в одном из общежитий Москвы нашли тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ Матвея К. По данным Telegram-канала Mash, молодой человек умер после вечеринки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru