Экс-футболист «Амкара» Ситников погиб в ночном ДТП
Бывший игрок футбольного клуба «Амкар» из Перми Евгений Ситников разбился насмерть в автомобильной аварии. Ещё трое футболистов пострадали в ДТП. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.
Авария произошла минувшей ночью на автодороге Пермь – Екатеринбург. Воспитанник «Амкара» 33-летний Ситников умер на месте происшествия от полученных травм. Кирилл Кочетов госпитализирован в тяжёлом состоянии. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев пострадали незначительно.
Футбольный клуб «Амкар Пермь» выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова, говорится в сообщении.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», клуб «Амкар» был основан в 1994 году. В российской Премьер-лиге он выступал с 2004 по 2018 годы. Был расформирован из-за финансовых проблем в 2018 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru