Экс-футболист «Амкара» Ситников погиб в ночном ДТП

Бывший игрок футбольного клуба «Амкар» из Перми Евгений Ситников разбился насмерть в автомобильной аварии. Ещё трое футболистов пострадали в ДТП. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Авария произошла минувшей ночью на автодороге Пермь – Екатеринбург. Воспитанник «Амкара» 33-летний Ситников умер на месте происшествия от полученных травм. Кирилл Кочетов госпитализирован в тяжёлом состоянии. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев пострадали незначительно.