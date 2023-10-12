Экс-футболист «Амкара» Ситников погиб в ночном ДТП

Бывший игрок футбольного клуба «Амкар» из Перми Евгений Ситников разбился насмерть в автомобильной аварии. Ещё трое футболистов пострадали в ДТП. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Авария произошла минувшей ночью на автодороге Пермь – Екатеринбург. Воспитанник «Амкара» 33-летний Ситников умер на месте происшествия от полученных травм. Кирилл Кочетов госпитализирован в тяжёлом состоянии. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев пострадали незначительно.

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Футбольный клуб «Амкар Пермь» выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова, говорится в сообщении.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», клуб «Амкар» был основан в 1994 году. В российской Премьер-лиге он выступал с 2004 по 2018 годы. Был расформирован из-за финансовых проблем в 2018 году.

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Фото: amkar-perm.ru
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