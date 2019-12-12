В Госдуме выступили против проведения альтернативной Олимпиады
В Госдуме не оценили идею проведения альтернативных Олимпийских игр, которая возникла после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение в отношении спортсменов из России. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.
Он заявил, что «мы не должны плыть по течению, и в очередной раз ждать в состоянии униженных и оскорбленных». При этом Нилов подчеркнул, что нужно рассматривать вопрос о том, что альтернативными и политическими являются проводимые уже игры, пишет Москва 24.
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что допускает проведение в России своих Олимпийских игр. Эту инициативу она обосновала тем, что все институты мирового спорта сейчас слишком политизированы, подчёркивает RT.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России и наших спортсменов противоречит олимпийской хартии. Об этом заявил Владимир Путин, отмечает Ura.ru. По его словам, у РФ есть все основания подать в суд на антидопинговое агентство.
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