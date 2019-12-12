В Госдуме выступили против проведения альтернативной Олимпиады

В Госдуме не оценили идею проведения альтернативных Олимпийских игр, которая возникла после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение в отношении спортсменов из России. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

Он заявил, что «мы не должны плыть по течению, и в очередной раз ждать в состоянии униженных и оскорбленных». При этом Нилов подчеркнул, что нужно рассматривать вопрос о том, что альтернативными и политическими являются проводимые уже игры, пишет Москва 24.