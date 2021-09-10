Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства напомнил, что с 1988 года отечественная сборная не играет на Олимпийских играх, и еще двадцать лет играть не будет, если в команде будут играть одни иностранцы.