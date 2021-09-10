Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства напомнил, что с 1988 года отечественная сборная не играет на Олимпийских играх, и еще двадцать лет играть не будет, если в команде будут играть одни иностранцы.

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По его словам, клубы выступают неплохо и красиво, необходимо понаблюдать за этим, а не набирать иностранцев в сборную.

Ранее телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал отмену лимита на легионеров в российском футболе, который «катится ко дну».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболВладимир Путин
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