Путин утвердил основы государственной языковой политики РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что утверждённые основы направлены на сохранение, развитие и поддержку как русского языка, так и государственных языков республик, входящих в состав РФ, а также других языков населяющих страну народов.
Также предусматривается продвижение русского языка в мире, улучшение языковой адаптации мигрантов, ревизия международных договоров на предмет соответствия языковой госполитике.
Указывается, что власти видят угрозу в том, что Носители русского языка все чаще используют просторечные выражения, которые не соответствующие словарной норме. В этой связи Россия будет стремиться к сокращению в обиходе иностранных слов, у которых есть общеупотребительные аналоги.
Ранее Путин подписал закон о защите русского языка, согласно которому информация для потребителей на вывесках, в рекламе, на указателях, должна предоставляться на русском языке, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru