В Госдуме призвали не верить информации о допинг-скандале на Олимпиаде в Пекине

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал не доверять распространяемой в СМИ информации о якобы подозрительном допинг-тесте российского фигуриста, сообщает РИА Новости.

«Этого не может быть!»: Тарасова уверена в допинг-чистоте фигуристов РФ на Олимпиаде

По его словам, прежде, чем устраивать истерику, следует дождаться официальной информации, например, от Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев или Олимпийского комитета России (ОКР).

«Нужно дождаться информации из официальных источников... И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», - отметил Свищёв.

Ранее издание Inside The Games написало, что задержка церемонии награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине может быть связана с допинг-тестом в российской команде, проведённым перед стартом Игр, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСборная РоссииДопингФигурное КатаниеГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры