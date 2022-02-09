«Этого не может быть!»: Тарасова уверена в допинг-чистоте фигуристов РФ на Олимпиаде
Российские фигуристы, которые защищали флаг национального Олимпийского комитета в командном турнире на Играх в Пекине, чисты от допинга. Такую уверенность выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира. В качестве причины появилась ссылка на некие срочные юридические обстоятельства, которые требовали уточнения у Международного союза конькобежцев.
Награждение первоначально было заявлено на 7 февраля, однако его перенесли на сутки, а за несколько часов до мероприятия стало известно, что церемонию вновь отложили.
Источник портала Inside the Games утверждает, что задержка вызвана проблемой с допинг-тестом одного из участников турнира – якобы один из российских фигуристов сдал сомнительный тест ещё до Олимпиады.
«Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые», - заявила Татьяна Тарасова ТАСС.
В составе сборной ОКР в командных соревнованиях фигуристов золотые медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Саакашвили объяснил, почему Лукашенко не признаёт Абхазию и Южную Осетию
- В Кремле отвергли слова Борреля об «авторитарном партнёрстве» России и Китая
- Мужские голову и руки нашли на заводе в Москве
- «Этого не может быть!»: Тарасова уверена в допинг-чистоте фигуристов РФ на Олимпиаде
- «Угроза и шантаж». Рябков оценил заявления США о превентивных санкциях
- Путин не планирует посещать российско-белорусские учения «Союзная решимость»
- В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны
- Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину
- В Кремле призвали дождаться официальных разъяснений по переносу награждения фигуристов в Пекине
- В Кремле прокомментировали переговоры Макрона и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru