«Этого не может быть!»: Тарасова уверена в допинг-чистоте фигуристов РФ на Олимпиаде

Российские фигуристы, которые защищали флаг национального Олимпийского комитета в командном турнире на Играх в Пекине, чисты от допинга. Такую уверенность выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира. В качестве причины появилась ссылка на некие срочные юридические обстоятельства, которые требовали уточнения у Международного союза конькобежцев.

Награждение первоначально было заявлено на 7 февраля, однако его перенесли на сутки, а за несколько часов до мероприятия стало известно, что церемонию вновь отложили.

Источник портала Inside the Games утверждает, что задержка вызвана проблемой с допинг-тестом одного из участников турнира – якобы один из российских фигуристов сдал сомнительный тест ещё до Олимпиады.

«Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые», - заявила Татьяна Тарасова ТАСС.

В составе сборной ОКР в командных соревнованиях фигуристов золотые медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ДопингФигурное КатаниеТатьяна Тарасова
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