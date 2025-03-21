В Госдуме призвали наградить Дзюбу за рекордный гол
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заслуживает награду за рекордный гол в составе сборной России по футболу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Роман Терюшков.
Парламентарий считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен разработать чемпионские кубки и систему поощрений персональных достижений.
По мнению Терюшкова, выстроенная система поощрений и наград позволит вовлечь в здоровую борьбу больше футболистов и впишет новые имена в спортивную историю славы.
После забитого в ворота сборной Гренады гола Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31 гол за национальную команду. До этого он делил первое место с Александром Кержаковым, в копилке которого 30 забитых мячей.
Последние победы сборной России по футболу «ничего не значат», заявил в своём Telegram-канале экс-игрок национальной команды Александр Мостовой. Он пояснил, что после отстранения от международных турниров подопечные Валерия Карпина «играют с любителями». По его словам, «все эти цифры — сплошной величайший обман».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru