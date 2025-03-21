По мнению Терюшкова, выстроенная система поощрений и наград позволит вовлечь в здоровую борьбу больше футболистов и впишет новые имена в спортивную историю славы.

После забитого в ворота сборной Гренады гола Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31 гол за национальную команду. До этого он делил первое место с Александром Кержаковым, в копилке которого 30 забитых мячей.

Последние победы сборной России по футболу «ничего не значат», заявил в своём Telegram-канале экс-игрок национальной команды Александр Мостовой. Он пояснил, что после отстранения от международных турниров подопечные Валерия Карпина «играют с любителями». По его словам, «все эти цифры — сплошной величайший обман».

