Сборная РФ одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0

Российская сборная по футболу одержала семь побед подряд в товарищеских встречах, сообщает RT.

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Спортсмены разгромили Гренаду со счётом 5:0 в товарищеском матче, который состоялся в Москве. Сборная одержала шесть побед в прошлом году с общим счётом 26:0. Успешная серия национальной команды длится с конца 2024 года, когда футболисты отправили восемь безответных мячей в ворота Кубы.

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.

Он забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады 43-й минуте и стал рекордсменом по количеству голов, забитых за сборную.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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