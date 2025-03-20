Сборная РФ одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0
Российская сборная по футболу одержала семь побед подряд в товарищеских встречах, сообщает RT.
Спортсмены разгромили Гренаду со счётом 5:0 в товарищеском матче, который состоялся в Москве. Сборная одержала шесть побед в прошлом году с общим счётом 26:0. Успешная серия национальной команды длится с конца 2024 года, когда футболисты отправили восемь безответных мячей в ворота Кубы.
Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.
Он забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады 43-й минуте и стал рекордсменом по количеству голов, забитых за сборную.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru