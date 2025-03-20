«Величайший обман»: Мостовой раскритиковал победы сборной России

Последние победы сборной России по футболу «ничего не значат». Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-игрок национальной команды Александр Мостовой.

Сборная РФ одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0

По его словам, после отстранения от международных турниров подопечные Валерия Карпина «играют с любителями», что не позволяет говорить «о каких-либо сухих победных сериях».

«Все эти цифры — сплошной величайший обман. Всё это смешно», - написал Мостовой.

Также он добавил, что нашёл очередных соперников, которые позволят сборной России установить новые рекорды. И приложил к посту список команд, занимающих в рейтинге ФИФА места ниже 190-го.

Ранее нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады и стал рекордсменом по количеству мячей, забитых за сборную России, сообщает «Свободная пресса».

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