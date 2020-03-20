В Госдуме предложили перенести Олимпиаду-2020

Летние Олимпийские игры 2020 года, которые должны пройти в Токио, необходимо перенести или провести их при пустых трибунах. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что на этим меры следует пойти из-за угрозы распространения коронавируса. Поскольку нельзя подвергать опасности здоровье людей.

Также он настаивает на том, что подобные ограничения должны коснуться всех спортивных мероприятий.