В Госдуме предложили перенести Олимпиаду-2020
Летние Олимпийские игры 2020 года, которые должны пройти в Токио, необходимо перенести или провести их при пустых трибунах. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что на этим меры следует пойти из-за угрозы распространения коронавируса. Поскольку нельзя подвергать опасности здоровье людей.
Также он настаивает на том, что подобные ограничения должны коснуться всех спортивных мероприятий.
В свою очередь, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что все разговоры о возможности переноса летней Олимпиады в Токио являются преждевременными. Как пишет The New York Times, он подчеркнул, что МОК рассматривает разные варианты развития событий из-за коронавируса. Однако до Игр остается еще более четырех месяцев, поэтому на данном этапе, по словам Баха, нет необходимости принимать радикальные меры. Международный олимпийский комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм.
В свою очередь, губернатор Токио Коикэ Юрико подчеркнула, что в настоящий момент у властей нет намерения отменять Игры-2020, они должны пройти с 24 июля по 9 августа в Японии.
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