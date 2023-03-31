В ФК «Химки» опровергли информацию о скором закрытии клуба

Генеральный директор футбольного клуба также подчеркнул, что никто из финансовых партнёров и спонсоров не отказался выполнять принятые на себя обязательства по финансированию команды.

«У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба в которой отражен, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии», — добавил Оленев.

Ранее член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил в беседе с НСН, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны не с системой Fan ID, а с недоработкой клубов.



