«УК прежде всего ссылаются на отсутствие технических условий. Но, когда в доме работает всего один оператор, подобные заявления притянуты за уши. Всегда существует система резервирования кабельных каналов, позволяющая присутствовать как минимум нескольким игрокам. Чтобы изменить ситуацию, жильцам необходимо проявить инициативу: собрать кворум собственников и выбрать новую управляющую компанию, либо председателя ТСЖ. Если действующая УК отказывает альтернативным операторам, нужно составить коллективное письмо. В случае отсутствия реакции со стороны коммунальщиков следует направлять жалобы в Роскомнадзор и антимонопольную службу. Отсутствие конкуренции всегда бьет по карману потребителя: качество интернета падает, тарифы оказываются выше рыночных, а спектр услуг существенно ограничивается. Конкуренция в любом случае идет на пользу рынку», — пояснил глава TelecomDaily.

Разбирательство началось после того, как антимонопольное ведомство обязало застройщика обеспечить связистам равный доступ в дома. Хотя управляющие компании ПИК уже обработали 330 запросов от альтернативных операторов, провайдеры сообщили в службу о возникновении новых препятствий — в частности, об ограничении доступа к кабельным вводам со стороны сторонних организаций. Сейчас ФАС проводит проверку этих фактов.

Текущее разбирательство имеет высокие шансы стать прецедентом для всей строительной отрасли и сферы ЖКХ, обеспечив недискриминационный доступ операторов в новостройки.

«Сейчас в ситуацию вмешалась ФАС. Процесс идет неохотно, но по итогам этого разбирательства сторонних провайдеров в дома ПИК, скорее всего, пустят», — подытожил Кусков.

Наказание управляющих компаний (УК) за недопуск в дома интернет-провайдеров «со стороны» не даст эффекта, пока их прибыль будет перекрывать штрафы, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

