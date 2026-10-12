Россиянам рассказали, что делать, если УК блокирует альтернативных провайдеров
Навязывание одного эксклюзивного интернет-провайдера даст жильцам многоквартирного дома завышенные тарифы и плохой интернет, заявил НСН глава TelecomDaily Денис Кусков.
Ограничение доступа независимых интернет-провайдеров в жилые дома противозаконно, и собственники квартир могут успешно с этим бороться, заявил НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела в отношении группы лиц застройщика ПИК и аффилированного с ним оператора связи «Ловител» (бренд Lovit). В рамках административного производства должностным лицам управляющих компаний ПИК грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет. Для самого оператора «Ловител» за ограничение конкуренции предусмотрен оборотный штраф от 1% до 15% выручки на рынке услуг интернет-доступа.
Подобные барьеры коммунальщики, как правило, объясняют отсутствием технической возможности, однако Кусков считает эти аргументы необоснованными.
«УК прежде всего ссылаются на отсутствие технических условий. Но, когда в доме работает всего один оператор, подобные заявления притянуты за уши. Всегда существует система резервирования кабельных каналов, позволяющая присутствовать как минимум нескольким игрокам. Чтобы изменить ситуацию, жильцам необходимо проявить инициативу: собрать кворум собственников и выбрать новую управляющую компанию, либо председателя ТСЖ. Если действующая УК отказывает альтернативным операторам, нужно составить коллективное письмо. В случае отсутствия реакции со стороны коммунальщиков следует направлять жалобы в Роскомнадзор и антимонопольную службу. Отсутствие конкуренции всегда бьет по карману потребителя: качество интернета падает, тарифы оказываются выше рыночных, а спектр услуг существенно ограничивается. Конкуренция в любом случае идет на пользу рынку», — пояснил глава TelecomDaily.
Разбирательство началось после того, как антимонопольное ведомство обязало застройщика обеспечить связистам равный доступ в дома. Хотя управляющие компании ПИК уже обработали 330 запросов от альтернативных операторов, провайдеры сообщили в службу о возникновении новых препятствий — в частности, об ограничении доступа к кабельным вводам со стороны сторонних организаций. Сейчас ФАС проводит проверку этих фактов.
Текущее разбирательство имеет высокие шансы стать прецедентом для всей строительной отрасли и сферы ЖКХ, обеспечив недискриминационный доступ операторов в новостройки.
«Сейчас в ситуацию вмешалась ФАС. Процесс идет неохотно, но по итогам этого разбирательства сторонних провайдеров в дома ПИК, скорее всего, пустят», — подытожил Кусков.
Наказание управляющих компаний (УК) за недопуск в дома интернет-провайдеров «со стороны» не даст эффекта, пока их прибыль будет перекрывать штрафы, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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