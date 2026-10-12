Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в ТОП-3 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает RT.
Лидером обновлённого рейтинга стала Елена Рыбакина (Казахстан). Второе место у представительницы Белоруссии Арины Соболенко, а Мирра Андреева замкнула тройку лучших.
Также в ТОП-100 вошли ещё пять представительниц РФ. Диана Шнайдер расположилась на 14-й строчке, Анна Калинская — на 22-й, Екатерина Александрова — на 24-й, Людмила Самсонова — на 43-й, а Алина Корнеева - на 74-й.
Ранее Андреева впервые в своей карьере отобралась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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