«Лучше бы, Ира, пила»: Быстров ответил Родниной на сравнение болельщиков с собаками
31 марта 202315:59
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил думскому депутату Ирине Родниной, которая сравнила болельщиков, которые призывают вернуть пиво на стадионы, с собаками, которым дают кусочек сахара в качестве поощрения.
В своем телеграм-канале полузащитник опубликовал мем с Родниной в футболке с надписью: «Повелительница собак». На изображении бывшей спортсменке протягивают кружку пива с предложением выпить, отказывается, разбрасывая собакам кубики сахара.
Быстров подписал картинку фразой: «А лучше бы, Ира, пила».
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru