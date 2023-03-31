«Лучше бы, Ира, пила»: Быстров ответил Родниной на сравнение болельщиков с собаками

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил думскому депутату Ирине Родниной, которая сравнила болельщиков, которые призывают вернуть пиво на стадионы, с собаками, которым дают кусочек сахара в качестве поощрения.

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В своем телеграм-канале полузащитник опубликовал мем с Родниной в футболке с надписью: «Повелительница собак». На изображении бывшей спортсменке протягивают кружку пива с предложением выпить, отказывается, разбрасывая собакам кубики сахара.

Быстров подписал картинку фразой: «А лучше бы, Ира, пила».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Быстрова
ТЕГИ:ФутболБолельщикиИрина Роднина

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