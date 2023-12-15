В Федерации шахмат России не обеспокоены сменой гражданства 65 шахматистами
Никакая тенденция не прослеживается в том, что 65 российских шахматистов сменили спортивное гражданство, заявил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов, передает ТАСС.
По его словам, всё это индивидуальные случаи, которые должны рассматриваться по отдельности.
Филатов отметил, что процесс смены спортивного гражданства происходит постоянно. Глава ФШР считает, что только пять из 65, сменивших российское гражданство, действительно являются мастерами экстра-класса.
«Но незаменимых нет», — добавил глава федерации.
Ранее шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru