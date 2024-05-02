Скончался один из «отцов» рок-н-ролла Дуэйн Эдди

Стало известно о смерти одного из самых известных гитаристов классического рок-н-ролла, пионера «твэнга» (сложный вокальный прием) Дуэйна Эдди, сообщают «Аргументы и Факты». Об этом рассказала его жена Дида Аббате.

Музыканту 26 апреля исполнилось 86 лет, а 30 апреля стало известно о его смерти. Уточняется, что он скончался от онкологического заболевания в больнице города Франклин, штат Теннесси.

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Гитарист был широко известен своим уникальным звучанием в манере «твэнг». Это манера исполнения, при которой происходит сужение в горле, за счет чего звук получается «гнусавый» и высокий.

Ранее стало известно, что в Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку рок-группы «Pink Floyd». Выставка будет называться «Brainstorms: A Great Gig In The Sky», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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