Скончался один из «отцов» рок-н-ролла Дуэйн Эдди

Стало известно о смерти одного из самых известных гитаристов классического рок-н-ролла, пионера «твэнга» (сложный вокальный прием) Дуэйна Эдди, сообщают «Аргументы и Факты». Об этом рассказала его жена Дида Аббате.

Музыканту 26 апреля исполнилось 86 лет, а 30 апреля стало известно о его смерти. Уточняется, что он скончался от онкологического заболевания в больнице города Франклин, штат Теннесси.