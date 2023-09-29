«Неприемлемая позиция!»: Карякин о смене гражданства Костенюк и «возвращенцах»

«Про Костенюк я могу сказать, что она великая спортсменка, но, к большому сожалению, по ее гражданской позиции есть вопросы. Она уже давно поменяла гражданство, а сейчас просто еще раз высказалась по этому поводу. Я с ней абсолютно не согласен, для меня ее позиция неприемлема, но, с другой стороны, она уже сделала свой выбор и пусть сама объясняет свои поступки», - сказал Карякин.

При этом он высказал мнение, что шахматистам, которые сейчас сменили российское спортивное гражданство, но захотят вернуться, не нужно чинить запретов.

«Запрещать мы не можем, если кто-то захочет вернуться, - пожалуйста. Другое дело, надо в первую очередь поддерживать тех, кто остался, поскольку сейчас ситуация в шахматах непростая: турниров проводится немного, есть проблемы с выездом на международные старты», - заключил собеседник НСН.

Президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов ранее объяснил на пресс-конференции в НСН, какие проблемы будут у спортсменов, решившихся на смену гражданства.

