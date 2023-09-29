«Неприемлемая позиция!»: Карякин о смене гражданства Костенюк и «возвращенцах»

Сергей Карякин в эфире НСН назвал Александру Костенюк великой спортсменкой, но отверг ее гражданскую позицию, допустив возможность возвращения в Россию «перебежчиков».

Известный российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин заявил в интервью НСН, что абсолютно не согласен с выбором сменившей спортивное гражданство коллеги Александры Костенюк.

12-я чемпионка мира по шахматам Костенюк ранее сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское. В интервью блогеру Вите Кравченко она объяснила этот поступок тем, что «уже не могла больше быть частью этого».

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«Про Костенюк я могу сказать, что она великая спортсменка, но, к большому сожалению, по ее гражданской позиции есть вопросы. Она уже давно поменяла гражданство, а сейчас просто еще раз высказалась по этому поводу. Я с ней абсолютно не согласен, для меня ее позиция неприемлема, но, с другой стороны, она уже сделала свой выбор и пусть сама объясняет свои поступки», - сказал Карякин.

При этом он высказал мнение, что шахматистам, которые сейчас сменили российское спортивное гражданство, но захотят вернуться, не нужно чинить запретов.

«Запрещать мы не можем, если кто-то захочет вернуться, - пожалуйста. Другое дело, надо в первую очередь поддерживать тех, кто остался, поскольку сейчас ситуация в шахматах непростая: турниров проводится немного, есть проблемы с выездом на международные старты», - заключил собеседник НСН.

Президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов ранее объяснил на пресс-конференции в НСН, какие проблемы будут у спортсменов, решившихся на смену гражданства.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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