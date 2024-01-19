В Федерации компьютерного спорта заявили, что россиян не отстранят от соревнований

Ближайший съезд Международной федерации киберспорта снимет неправомерные ограничения с россиян, спортсмены будут допущены к соревнованиям под флагом страны, заявил президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит в беседе с НСН.

Международная федерация киберспорта (IESF) отреагировала на жалобу со стороны украинской стороны и отстранила игроков из России от соревнований с использованием из государственного флага. Теперь россияне смогут состязаться только в нейтральном статусе.