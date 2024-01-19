В Федерации компьютерного спорта заявили, что россиян не отстранят от соревнований
Решение секретариата IESF об отстранении россиян от соревнований под национальным флагом Дмитрий Смит назвал неокончательным.
Ближайший съезд Международной федерации киберспорта снимет неправомерные ограничения с россиян, спортсмены будут допущены к соревнованиям под флагом страны, заявил президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит в беседе с НСН.
Международная федерация киберспорта (IESF) отреагировала на жалобу со стороны украинской стороны и отстранила игроков из России от соревнований с использованием из государственного флага. Теперь россияне смогут состязаться только в нейтральном статусе.
«Мы действительно получили письмо, в котором секретариат IESF пишет, что российские спортсмены снова не могут выступать под национальным флагом. Здесь следует оговориться, что членство наше не было приостановлено, мы все так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, оно останется таковым до съезда Международной федерации», - объяснил он.
По его словам, неправомерные ограничения секретариата будут сняты на ближайшем съезде Международной федерации, подобные действия не повлияют на участие российских спортсменов.
«Конечно, мы ожидали чего-то подобного от секретариата IESF, поскольку подавляющее большинство его работников – граждане Македонии (страна НАТО), они выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам. Но глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что ближайший съезд Международной федерации даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место», - отметил собеседник НСН.
В декабре российскую команду Virtus.pro сняли с турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте из-за национальной принадлежности, напоминает «Радиоточка НСН».
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