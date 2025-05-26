Российскую пловчиху Саламатину дисквалифицировали из-за допинга
Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, победительница летней Универсиады 2017 года пловчиха Валерия Саламатина была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), в допинг-пробе 26-летней российской спортсменки обнаружили запрещённое вещество фуросемид.
Отмечается, что Саламатину дисквалифицировали на два года, срок отстранения завершается 7 мая 2027 года.
Ранее за допинг был на шесть лет дисквалифицирован чемпион мира по борьбе 2014 года Хетаг Цаболов, сообщает Ura.ra.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru