В Чехии допустили российских теннисистов до участия в турнире

Правоохранительные органы Чехии разрешили российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку участвовать в турнире «Челленджер» в Либерце, сообщает «РЕН ТВ».

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Как заявил директор турнира Томаш Трска, Клок родился в Крыму и был украинцем, российский паспорт он получил только в 2014 году. Киватцев восемь лет живет в Италии и подал заявление на получение гражданства этой страны.

Первые матчи спортсменов состоятся в ближайшие дни.

Ранее чешская пограничная служба отказала российской теннисистке во въезде в страну для участия в турнире Prague Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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