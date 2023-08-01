В Чехии допустили российских теннисистов до участия в турнире

Как заявил директор турнира Томаш Трска, Клок родился в Крыму и был украинцем, российский паспорт он получил только в 2014 году. Киватцев восемь лет живет в Италии и подал заявление на получение гражданства этой страны.

Первые матчи спортсменов состоятся в ближайшие дни.

Ранее чешская пограничная служба отказала российской теннисистке во въезде в страну для участия в турнире Prague Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

