В Чехии допустили российских теннисистов до участия в турнире
Правоохранительные органы Чехии разрешили российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку участвовать в турнире «Челленджер» в Либерце, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил директор турнира Томаш Трска, Клок родился в Крыму и был украинцем, российский паспорт он получил только в 2014 году. Киватцев восемь лет живет в Италии и подал заявление на получение гражданства этой страны.
Первые матчи спортсменов состоятся в ближайшие дни.
Ранее чешская пограничная служба отказала российской теннисистке во въезде в страну для участия в турнире Prague Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина получит танки Abrams без передовой электроники
- Дроны «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и бронетехнику
- В Чехии допустили российских теннисистов до участия в турнире
- Банк России начнет тестировать операции с цифровым рублем в августе
- В Петербурге задержали мужчину за поджог дверей военкомата
- Китай ограничил экспорт комплектующих для беспилотников на два года
- Экс-агент ЦРУ Рикардс: на Украине уничтожено американское «чудо-оружие»
- Смартфоны Samsung оставили в списке параллельного импорта
- Наставник «Спартака» Абаскаль объяснил недовольство календарем РПЛ
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru