Российская теннисистка Андреева обыграла Ястремскую из Украины

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла в первом круге турнира в Лозанне представительницу Украины Даяну Ястремскую, сообщает «Газета.ру».

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Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Она завершилась со счетом 6:0, 6:2. Следующей соперницей Андреевой станет Анна Бондарь из Венгрии.

Общий призовой фонд турнира составляет 259 тыс. 303 долларов США.

Ранее россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском городе Бостад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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