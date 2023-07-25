Российская теннисистка Андреева обыграла Ястремскую из Украины
25 июля 202305:01
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла в первом круге турнира в Лозанне представительницу Украины Даяну Ястремскую, сообщает «Газета.ру».
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Она завершилась со счетом 6:0, 6:2. Следующей соперницей Андреевой станет Анна Бондарь из Венгрии.
Общий призовой фонд турнира составляет 259 тыс. 303 долларов США.
Ранее россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском городе Бостад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru