СМИ: Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир

Имя спортсменки не уточняется. Отмечается, что она уже покинула Прагу.

Организаторы также указали, что другие теннисистки из России и Белоруссии «могут не приезжать на предстоящий турнир».

Ранее польские пограничники не пропустили в страну теннисистку из России Веру Звонареву, которая должна была играть на теннисном турнире WTA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».