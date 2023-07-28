СМИ: Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир

Чешская пограничная служба отказала российской теннисистке во въезде в страну для участия в турнире Prague Open, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на организаторов турнира.

Глава МОК подтвердил, что Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпиаду-2024

Имя спортсменки не уточняется. Отмечается, что она уже покинула Прагу.

Организаторы также указали, что другие теннисистки из России и Белоруссии «могут не приезжать на предстоящий турнир».

Ранее польские пограничники не пропустили в страну теннисистку из России Веру Звонареву, которая должна была играть на теннисном турнире WTA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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