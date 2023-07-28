СМИ: Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир
28 июля 202316:47
Чешская пограничная служба отказала российской теннисистке во въезде в страну для участия в турнире Prague Open, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на организаторов турнира.
Имя спортсменки не уточняется. Отмечается, что она уже покинула Прагу.
Организаторы также указали, что другие теннисистки из России и Белоруссии «могут не приезжать на предстоящий турнир».
Ранее польские пограничники не пропустили в страну теннисистку из России Веру Звонареву, которая должна была играть на теннисном турнире WTA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru