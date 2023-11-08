В Бразилии ограбили мать девушки Неймара и пытались похитить его дочь
Грабители в городе Котия в бразильском штате Сан-Паулу пытались похитить девушку и новорожденную дочь игрока саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает O Globo.
По данным СМИ, около трех часов ночи трое преступников ворвались в дом матери девушки Неймара Бруны Бьянкарди, угрожая ей и ее мужу оружием, забрали драгоценности, часы, дизайнерские сумки на сумму около $120 тысяч. Злоумышленники держали женщину в заложниках и спрашивали о местонахождении Бруны и ребенка.
«Я так понимаю, они спрашивали об этом, чтобы узнать, где драгоценности. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет», — рассказал представитель ответственной за расследование группы.
Как выяснилось, один из налетчиков — 19-летний житель того же района, который впустил на территорию двух своих сообщников. Грабителя задержали.
Позже Бьянкарди сообщила в соцсетях, что злоумышленники ограбили ее дом, взяв родителей в заложники. Девушка подчеркнула, что с ней, Неймаром и их дочерью все в порядке.
Ранее неизвестные пытались ограбить дом экс-игрока «Зенита», защитника «Лиона» Деяна Ловрена, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru