В Бразилии ограбили мать девушки Неймара и пытались похитить его дочь

По данным СМИ, около трех часов ночи трое преступников ворвались в дом матери девушки Неймара Бруны Бьянкарди, угрожая ей и ее мужу оружием, забрали драгоценности, часы, дизайнерские сумки на сумму около $120 тысяч. Злоумышленники держали женщину в заложниках и спрашивали о местонахождении Бруны и ребенка.

«Я так понимаю, они спрашивали об этом, чтобы узнать, где драгоценности. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет», — рассказал представитель ответственной за расследование группы.

Как выяснилось, один из налетчиков — 19-летний житель того же района, который впустил на территорию двух своих сообщников. Грабителя задержали.

Позже Бьянкарди сообщила в соцсетях, что злоумышленники ограбили ее дом, взяв родителей в заложники. Девушка подчеркнула, что с ней, Неймаром и их дочерью все в порядке.

Ранее неизвестные пытались ограбить дом экс-игрока «Зенита», защитника «Лиона» Деяна Ловрена, пишет RT.

