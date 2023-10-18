Футболист Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче с Уругваем

Игрок сборной Бразилии по футболу и клуба «Аль-Хиляль» Неймар получил травму в матче против Уругвая.

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Неймар получил разрыв передней крестообразной связки и мениска, сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Бразилия играла с командой Уругвая в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Уругвая.

Неймар в августе 2023 года перешел из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в саудовский «Аль-Хиляль», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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