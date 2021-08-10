В Белорусской ассоциации гимнастики объяснили взломом заявление о России
Белорусская ассоциация гимнастики после публикации резкого комментария в адрес России объявила о несанкционированном входе в свой аккаунт на Facebook.
«8 августа был осуществлён несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в социальной сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в данный промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Мы приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы», — приводит RT сообщение ассоциации.
Как отметили в организации, она «с огромным уважением» относится ко всем странам, развивающим гимнастику. Кроме того, ассоциация выразила слова поддержки в адрес российских спортсменок, «победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта».
Ранее стало известно, что пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики резко высказалась после одного из комментариев о том, что российскую гимнастку Дину Аверину, упустившую победу в индивидуальном многоборье на Олимпийских Играх, засудили.
«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», – приводит РЕН ТВ сообщение организации, которое позднее было удалено.
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