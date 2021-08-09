Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за издёвку над Россией
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике Белорусскую ассоциацию гимнастики за высказывания в адрес российских спортсменов. Официальный аккаунт БАГ отметился в комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной в Facebook, которая утверждала, что гимнаста из Израиля Линой Ашрам заслуженно получила золото Олимпиады в Токио.
Ассоциация решила прокомментировать сообщение пользователя из Москвы, которая обвинила украинку в предвзятом судействе. БАГ назвала российских спортсменов «севдовеликими» и посоветовала «снять корону». От лица ассоциации было также заявлено, что Россия «бездарно профукала» великим спортивным державам.
По словам Тихонова, принимая во внимание экономические и политические отношения между Россией и Белоруссией, писать подобное «слишком опрометчиво». Четырехкратный олимпийский чемпион признался, что «не ожидал от Белоруссии такой реакции». «Обыгрывайте нас, а не пишите глупости в Сети. А судейством на Играх сейчас все возмущены», - заявил Тихонов в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».
На Олимпийских играх сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в командном многоборье, пропустив вперёд Болгарию. В личном первенстве россиянка Дина Аверина «получила серебро». Первое место заняла израильтянка Линой Ашрам, которая выронила ленту в одном из видов.
Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова охарактеризовала судейство в Токио словом «позор».
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