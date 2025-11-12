В «Барселоне» рассказали об отсутствии планов по подписанию Месси

Испанский футбольный клуб «Барселона» не планирует заключать краткосрочный контракт с нападающим, экс-игроком команды Лионелем Месси. Об этом пишет портал Barca Times со ссылкой на президента клуба Жоана Лапорту.

На вопрос о возможном варианте краткосрочной аренды аргентинца в январе Лапорта ответил, что сейчас «не время строить предположения о нереалистичных сценариях».

«Несмотря на то, как все сложилось с уходом Лео Месси, я ни о чем не жалею. Это не то, чего мы все хотели, но в тот момент было невозможно поступить иначе», - указал президент.

В то же время Лапорта подтвердил, что команда работает над организацией прощального матча для Месси, «чтобы Лео получил самую прекрасную дань памяти в мире».

Ранее СМИ сообщили, что Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона североамериканской Главной лиги футбола (MLS), в которой выступает за «Интер Майами».

