СМИ: Месси вернется в «Барселону» по завершении сезона MLS

Игрок клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в испанскую «Барселону» по окончании сезона MLS. Об этом сообщил журналист телеканала DSports Алекс Кандал в соцсети Х.

Действующий контракт Месси с командой из Майами рассчитан до конца текущего года. Сезон MLS завершается в конце 2025-го.

Лионелю Месси 37 лет, он выступает за американский клуб с лета 2023 года. В 2003-2021 годах футболист играл за «Барселону».

Между тем портал FourFourTwo признал Месси лучшим игроком в истории футбола.

