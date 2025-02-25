СМИ: Месси вернется в «Барселону» по завершении сезона MLS
Игрок клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в испанскую «Барселону» по окончании сезона MLS. Об этом сообщил журналист телеканала DSports Алекс Кандал в соцсети Х.
Действующий контракт Месси с командой из Майами рассчитан до конца текущего года. Сезон MLS завершается в конце 2025-го.
Лионелю Месси 37 лет, он выступает за американский клуб с лета 2023 года. В 2003-2021 годах футболист играл за «Барселону».
Между тем портал FourFourTwo признал Месси лучшим игроком в истории футбола.
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