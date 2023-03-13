Южная Корея отказалась проводить Олимпиаду с КНДР

Южная Корея планировала подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года, но отказалась от идеи совместного проведения соревнований с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра Сеула О Сэ Хуна.

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Он также назвал провальной совместную стратегию на 2032 год из-за непредсказуемости отношений между странами.

Сеул направил в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году предложение о совместном проведении Олимпиады в 2032 году. Позже президент МОК Томас Бах назвал совместную заявку двух стран исторической «инициативой».

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что организация не планирует в ближайшее время снимать санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОлимпиадаКНДРЮжная Корея
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