Южная Корея отказалась проводить Олимпиаду с КНДР

Он также назвал провальной совместную стратегию на 2032 год из-за непредсказуемости отношений между странами.

Сеул направил в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году предложение о совместном проведении Олимпиады в 2032 году. Позже президент МОК Томас Бах назвал совместную заявку двух стран исторической «инициативой».

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что организация не планирует в ближайшее время снимать санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине.

