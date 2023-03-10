На турниры по фехтованию вернут россиян и белорусов

Решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии приняли делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования FIE, сообщил портал Inside the Games.

За возвращение россиян и белорусов к турнирам под нейтральным флагом проголосовали 89 делегатов, против — 46.

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Российские и белорусские спортсмены были отстранены от официальных соревнований, проходящих под эгидой FIE в марте 2022 года из-за начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине, после рекомендации Международного олимпийского комитета.

Президентом Международной федерации фехтования остается российский предприниматель Алишер Усманов, несмотря на то, что он временно и приостановил свои полномочия главы FIE из-за санкций Евросоюза.

Ранее, как сообщала НСН, МОК просит страны не требовать недопуска России на Олимпиаду-2024.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФехтованиеБелоруссияРоссияСпортсмены
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