На турниры по фехтованию вернут россиян и белорусов

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от официальных соревнований, проходящих под эгидой FIE в марте 2022 года из-за начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине, после рекомендации Международного олимпийского комитета.

Президентом Международной федерации фехтования остается российский предприниматель Алишер Усманов, несмотря на то, что он временно и приостановил свои полномочия главы FIE из-за санкций Евросоюза.

Ранее, как сообщала НСН, МОК просит страны не требовать недопуска России на Олимпиаду-2024.

