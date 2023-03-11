СМИ: Британия попросила спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК для недопуска россиян
Правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) и не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года. Об этом пишет The Guardian.
Ранее в МОК предложили разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Позже в комитете уточнили, что речи об участии россиян и белорусов в Олимпиаде пока не идет.
Британское правительство направило спонсорам Игр письмо, в котором выразило несогласие с потенциальным допуском спортсменов, «пока ... опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены». В частности, глава британского министерства культуры, СМИ и спорта Люси Фрайзер призвала руководителей международных партнеров МОК (включая Coca-Cola, Intel, Visa, Samsung) в Соединенном Королевстве оказать давление на комитет.
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