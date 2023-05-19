«Севилья» обыграла «Ювентус» в матче полуфинала Лиги Европы
19 мая 202303:02
Испанский футбольный клуб «Севилья» в ответном матче полуфинала Лиги Европы обыграла туринский «Ювентус».
Встреча закончилась со счетом 2:1. Испанские футболисты вышли в финал. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Ранее определились финалисты Лиги Европы — итальянская «Рома» и испанская «Севилья».
Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.
Ранее «Манчестер Сити» во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru