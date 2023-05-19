«Севилья» обыграла «Ювентус» в матче полуфинала Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Севилья» в ответном матче полуфинала Лиги Европы обыграла туринский «Ювентус».

УЕФА: Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле

Встреча закончилась со счетом 2:1. Испанские футболисты вышли в финал. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Ранее определились финалисты Лиги Европы — итальянская «Рома» и испанская «Севилья».

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее «Манчестер Сити» во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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