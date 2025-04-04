СМИ: В России обсудят введение биометрии для быстрой езды на электросамокатах

По данным издания, этот вопрос обсуждали 15 марта на совещании в Госдуме, в котором участвовали в том числе представители МВД, Минцифры, Центра биометрических технологий, Департамента информационных технологий Москвы, «Московского метрополитена».

Власти предлагают ввести идентификацию по биометрии в качестве меры повышения безопасности: она может стать обязательной при катании с высокой степенью риска на скорости 12-25 км/ч. Такой эксперимент предложили провести в Москве в 2026 году. Как отметил источник РБК, ведется обсуждение нескольких пороговых значений. Так, для максимальной скорости в 12 км/ч биометрия не понадобится, однако если пользователь кикшерингового сервиса «хочет прокатиться с ветерком», ему придется дополнительно подтвердить личность.

По итогам совещания в правительство направили рекомендацию о подготовке проведения эксперимента по аренде СИМ с использованием биометрии.

Как отметил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, в РФ прорабатывают меры для снижения аварийности и рисков, при этом не предполагается введения радикальных ограничений на использование СИМ. Так как власти стремятся сохранить принцип добровольности при применении биометрии, ведется работа над различными сценариями ее использования в сфере кикшеринга.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило предложение о включении электросамокатов в число транспортных средств, таким образом, управлять ими разрешат только лицам старше 16 лет, пишет Ura.ru.

