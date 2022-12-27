Устюгов заявил о готовности извиниться перед Большуновым из-за столкновения
Сергей Устюгов заявил журналистам, что готов извиниться перед Александром Большуновым из‑за их столкновения во время спринта на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
По его словам, столкновение было неумышленным и он не собирался никого травмировать.
«Если я был не прав, я извинюсь, я пытался действовать жестче, чем в других спринтах», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».
Большунов и Устюгов столкнулись на спуске в полуфинальном забеге спринта свободным стилем во вторник, 27 декабря. Большунов утверждает, что Устюгов специально спровоцировал столкновение.
Два дня назад в спринте классическим стилем у Большунова и Устюгова также возник конфликт.
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