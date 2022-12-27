«Катастрофическая ошибка!»: Губерниев предостерег РФС от выхода из УЕФА

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз до конца года проголосует по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Перенос даты голосования с 27 декабря связан с необходимостью провести дополнительные консультации с АФК. Губерниев крайне скептически отнесся к возможному переходу сборной России в Азию.

«Очень надеюсь, что никто никуда не перейдет. Это катастрофическая ошибка, которая будет очень дорого стоить сборной России. Россия — европейская страна, это касается и футбола. Уйти из УЕФА будет легко, а вот вернуться — гораздо сложнее. Нам нужно восстанавливаться в европейских футбольных институтах, играть в Чемпионатах мира, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и так далее. Конечно, сейчас это почти невозможно, но это не значит, что нужно опускать руки», — сказал Губерниев.

Также собеседник НСН отметил, что никто не даст гарантии, что сборная России сможет играть в футбол, будучи членом АФК.

«Кто гарантирует участие нашей сборной в футбольных баталиях? ФИФА? Сборные, которые будут нашими соперниками? Может быть, Япония или Австралия, играющие в этой зоне? Это вполне может быть ловушкой», — подчеркнул спортивный комментатор.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что политическое давление может коснуться и Азиатской конфедерации футбола, поэтому есть риск того, что сборной России не дадут играть и в Азии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

