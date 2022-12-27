«Катастрофическая ошибка!»: Губерниев предостерег РФС от выхода из УЕФА
Россия — европейская страна, она должна восстанавливаться в западных футбольных институтах, сказал НСН Дмитрий Губерниев.
Сегодня никто не может даст гарантий того, что сборная России будет участвовать в футбольных турнирах при членстве в АФК, выход из УЕФА может стать фатальной ошибкой РФС. Об этом НСН заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз до конца года проголосует по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Перенос даты голосования с 27 декабря связан с необходимостью провести дополнительные консультации с АФК. Губерниев крайне скептически отнесся к возможному переходу сборной России в Азию.
«Очень надеюсь, что никто никуда не перейдет. Это катастрофическая ошибка, которая будет очень дорого стоить сборной России. Россия — европейская страна, это касается и футбола. Уйти из УЕФА будет легко, а вот вернуться — гораздо сложнее. Нам нужно восстанавливаться в европейских футбольных институтах, играть в Чемпионатах мира, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и так далее. Конечно, сейчас это почти невозможно, но это не значит, что нужно опускать руки», — сказал Губерниев.
Также собеседник НСН отметил, что никто не даст гарантии, что сборная России сможет играть в футбол, будучи членом АФК.
«Кто гарантирует участие нашей сборной в футбольных баталиях? ФИФА? Сборные, которые будут нашими соперниками? Может быть, Япония или Австралия, играющие в этой зоне? Это вполне может быть ловушкой», — подчеркнул спортивный комментатор.
Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что политическое давление может коснуться и Азиатской конфедерации футбола, поэтому есть риск того, что сборной России не дадут играть и в Азии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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