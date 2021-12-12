Устюгов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе
Российский спортсмен Сергей Устюгов в гонке свободным стилем на 15 км на третьем этапе Кубка мира пришел к финишу в швейцарском Давосе третьим и завоевал «бронзу».
На первом и втором местах Симен Крюгер и Йоханнес Клебо из Норвегии.
Устюгов уступил лидеру гонки 27,2 секунды. Россиянин Александр Большунов, который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка мира, занял 12-е место.
Ранее по итогам гонки преследования на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука Сергей Устюгов оказался на втором месте, уступив победу Александру Большунову.
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