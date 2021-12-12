Устюгов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе

Российский спортсмен Сергей Устюгов в гонке свободным стилем на 15 км на третьем этапе Кубка мира пришел к финишу в швейцарском Давосе третьим и завоевал «бронзу».

Норвежец Клебо победил на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

На первом и втором местах Симен Крюгер и Йоханнес Клебо из Норвегии.

Устюгов уступил лидеру гонки 27,2 секунды. Россиянин Александр Большунов, который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка мира, занял 12-е место.

Ранее по итогам гонки преследования на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука Сергей Устюгов оказался на втором месте, уступив победу Александру Большунову.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортЛыжные ГонкиЛыжи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры