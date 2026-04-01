Суд в Москве расторг брак между Джиганом и Самойловой
Столичный Савеловский районный суд расторг брак между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Об этом рассказал адвокат Самойловой Олег Тонаканян.
«Суд утвердил мировое соглашение и расторг брак», – рассказал защитник в беседе с РИА Новости.
Супруги состояли в браке 13 лет, они воспитывают четырех детей.
Ранее Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по судебному спору о признании брачного договора недействительным. Стороны договорились о разделе имущества, блогер получит часть дома в денежном эквиваленте и две квартиры, рэперу перейдет еще одна квартира.
