Суд в Москве расторг брак между Джиганом и Самойловой

Столичный Савеловский районный суд расторг брак между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Об этом рассказал адвокат Самойловой Олег Тонаканян.

«Суд утвердил мировое соглашение и расторг брак», – рассказал защитник в беседе с РИА Новости.

Супруги состояли в браке 13 лет, они воспитывают четырех детей.

Ранее Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по судебному спору о признании брачного договора недействительным. Стороны договорились о разделе имущества, блогер получит часть дома в денежном эквиваленте и две квартиры, рэперу перейдет еще одна квартира.

ФОТО: РИА Новости
