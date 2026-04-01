ВС России взяли под контроль Верхнюю Писаревку и Бойково
1 апреля 202612:42
Армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции, передает Минобороны.
По данным ведомства, группировка войск «Север» благодаря активным действиям освободила село Верхняя Писаревка Харьковской области, пишет RT.
При этом группировка «Восток» взяла под свой контроль село Бойково Запорожской области.
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Луганской Народной Республики.
Горячие новости
